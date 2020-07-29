Bakan Koca, coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı! İşte 29 Temmuz tablosu…

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün 45 bin 712 test yapılırken 942 yeni vaka tespit edildi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona nedeniyle bugün 14 kişi hayatını kaybederken, Türkiye’deki toplam vaka sayısı 228 bin 924’e, toplam vefat sayısı da 5 bin 659’a yükseldi.

Paylaşılan güncel verilere göre 996 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 212 bin 557’ye çıktı.

BAKAN KOCA YENİ KARARI DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek” dedi.