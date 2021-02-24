Bakan Koca: 'Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmeliydim, bu benim kusurum'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘1 milyon ücretsiz getirildiği açıklanan aşıya 12 milyon dolar fatura edildi’ iddiasına cevap veren Koca, şunları söyledi;

*Ben özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içindeyim. Maalesef bu süreçte halkımızın zihnini bulandırmak isteyen siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor.

*Vatandaşımıza bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Özellikle 83 milyonla birlikte mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Alacağımız başarı da 83 milyonun olacak. Verilmeyecek hesabım yok. Yarın yapacağım toplantıyla detaylı bir açıklama yapacağım.

“ÖZÜR DİLERİM”

Siyasilerin katıldığı cenaze törenlerindeki kalabalık da Bakan Koca’ya soruldu. Bu konuda “kusurluyum” diyen Koca, şunları söyledi;

*Özellikle pademide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha da fazla olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık.

*Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan özür diliyorum.

*Herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde katkı sağlamalı, yani kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz.

HALK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Muhammed Emin Saraç'ın Fatih Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve birçok siyasetçinin katıldığı ve salgın kurallarının hiçe sayıldığı cenaze törenine halk büyük tepki göstermişti.