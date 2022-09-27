Bakan Koca: "Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız 2’nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapat

Bakan Koca: "Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız 2’nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız."