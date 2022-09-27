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Bakan Koca: "Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız 2’nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapat

Bakan Koca: "Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız 2’nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız."

Sağlık 27.09.2022, 11:00
Bakan Koca: "Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız 2’nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapat

Bakan Koca: "Çarşamba günü Etlik Şehir hastanemiz açılıyor. Ankara’mız 2’nci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız."

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