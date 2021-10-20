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Bakan Koca: “Bugünkü vefat sayımız 214”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

Sağlık 20.10.2021, 22:18
Bakan Koca: “Bugünkü vefat sayımız 214”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214” dedi.

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