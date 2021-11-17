banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Bakan Koca: “Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin güçlü bilişim altyapısının sağladığı avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" dedi.

Sağlık 17.11.2021, 11:00
Bakan Koca: “Bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin güçlü bilişim altyapısının sağladığı avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır" dedi.

Antalya’nın turizm merkezlerinden Kundu’daki bir otelde HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı gerçekleştirildi. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bosna Hersek, Azerbaycan, Filistin, Kırgız Cumhuriyeti, Namibya ile Tacikistan ülkelerinin sağlık bakanları katıldı. Misafir bakanların selamlama konuşmasının ardından söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası alanda güçlü bir oyuncu olarak liderlik ettikleri konferansına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Covid-19 salgınının, insan sağlığının tüm ülkeler için en temel öncelik olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Fahrettin Koca, özellikle sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgınla mücadelede en temel araçlardan birisi olduğuna vurgu yaptı.

"Tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik"

Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesinde, dijital sağlık altyapının topluma sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettiklerini ifade eden Koca, “Bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadık. Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir sürede artırdık. 2 yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık. Bunun yanı sıra Bakanlığımız bünyesinde iç kaynaklarımızla geliştirdiğimiz dijital sistem ve uygulamalarımız ile 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk vakanın kaydından, binlerce ev ve işyerinde yaptığımız filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olan vatandaşımızın aşı kartına kadar tüm süreçlerimizi dijital ortamda yürüterek yüksek hizmet kalitesiyle servis verebildik. Sağlık bilişimi ve sağlık dijitalleşmesi adına geldiğimiz noktada, dünyaya örnek teşkil edecek, tüm hizmet süreçlerimizi birbirine entegre ettiğimiz ve hem vatandaşımızın hem sağlık personelimizin hizmetine sunduğumuz çok sayıda uygulamaya sahibiz” diye konuştu.

“Türkiye’de seviye 7’ye ulaşan 5 hastanemiz bulunmakta”

Bakan Koca, dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan seviye 7’ye ulaşmış hastane sayısına bakıldığında Türkiye haricinde tüm Avrupa’da 5 hastanenin seviye 7’ye sahip olduğunu işaret ederek, “Ülkemizde ise yeni validasyon süreçlerini eksiksiz yerine getirerek seviye 7’ye ulaşan Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi ile toplam 5 hastanemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra validasyonunu tamamlayarak seviye 6 konumuna gelen hastane sayımız 66’ya ulaşmıştır. Diğer taraftan Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dijitalleşme süreçlerinde, ülkemizde çok kısa bir sürede 14 ağız ve diş sağlığı merkezimiz Seviye 6, iki merkezimiz ise seviye 7 olarak tescillenmiştir” ifadelerini kullandı.

“Avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazırız”

Türkiye’nin güçlü bilişim altyapısının sağladığı avantajları, dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Koca, “Sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünya ile paylaşmaya her zaman hazırdır” dedi.

Bakan Koca, ev sahipliğini yaptıkları konferansın güçlü bir etkileşime katkı sunacağını ve hem Türkiye hem de bölge ülkeler için işbirliğinin daha da güçleneceğini de sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6