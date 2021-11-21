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Bakan Koca, bir haftalık vaka sayısı oranını paylaştı. İllere göre 6-12 Kasım döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 308,22, Ankara’da 241,38, İzmir’de 68,74 oldu.
Bakan Koca, bir haftalık vaka sayısı oranını paylaştı. İllere göre 6-12 Kasım döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 308,22, Ankara’da 241,38, İzmir’de 68,74 oldu.
Sağlık 21.11.2021, 12:32
Bakan Koca, bir haftalık vaka sayısı oranını paylaştı. İllere göre 6-12 Kasım döneminde Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 308,22, Ankara’da 241,38, İzmir’de 68,74 oldu.