Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya, Ukrayna’ya saldırırsa biz de NATO’nun doğu kanadına takviye yapacağız demiştik ve yaptık. Ek kuvvetler konuşlandırıldı. Sürekli NATO’yla birlikte savunmamızı gözden geçiriyoruz" dedi.
Bakan Koca bir haftalık vaka haritasını paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara’da 1275, İzmir’de 662, İstanbul’da 646 oldu.
Sağlık 07.03.2022, 13:02 07.03.2022, 13:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Şubat arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı.
Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara’da 1275, İzmir’de 662, İstanbul’da 646 oldu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “19-25 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.”