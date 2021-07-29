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Bakan Koca: ’Aydın’ın kararı mavi’

Aydın’ın aşılanma yüzdelerinde maviye bürünmesinin ardından Bakan Koca’nın Aydın paylaşımı dikkat çekti.

Sağlık 29.07.2021, 01:22
Bakan Koca: ’Aydın’ın kararı mavi’
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Aydın’ın aşılanma yüzdelerinde maviye bürünmesinin ardından Bakan Koca’nın Aydın paylaşımı dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Aydın genelinde aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelinde aşılama rakamları da sevindirici düzeye ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşılanma verilerine göre Aydın yüzde 75,2 olurken, ülke genelindeki tabloda da maviye büründü. Aydın’ın aşılanma yüzdesi en iyi iller arasında 7. sıraya yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Aydın paylaşımı ise dikkat çekti. Aydın’ın maviye bürünmesini dolayısıyla Aydınlılara teşekkür eden Bakan Koca, paylaşımında “Aydın’ın kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıktı” ifadelerine yer verdi.
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