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Bakan Koca, aşılama programına dahil edilen yeni meslek gruplarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor" açıklamasını yaptı. Koca, berber ve kuaförlerin de aşılanmaya yarından itibaren aşı randevularını alabileceklerini duyurdu.

Sağlık 10.06.2021, 20:29
Bakan Koca, aşılama programına dahil edilen yeni meslek gruplarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında ise, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." dedi.

Bakan Koca, dün Bİlim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapmış, "45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak" demişti.

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