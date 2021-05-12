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Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz” dedi.

Sağlık 12.05.2021, 20:47
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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