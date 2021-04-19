Bakan Koca: "Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.