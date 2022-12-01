Bakan Koca: “Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor. Çoğu Avrupa ülkesine göre daha kısa ama o anda geçmek bilmeyen zamana göre uzun. Süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.