Bakan Koca: “(Amasya Merzifon’daki kaza) Minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece Amasya Merzifon’da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir tır ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti; 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına kendilerine geçmiş olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.