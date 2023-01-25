Bakan Koca: “Akdeniz’deki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Akdeniz’de Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili sağlık ekiplerine herhangi bir olumsuz çağrı gelmediğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 15.37’de Akdeniz‘de, Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen ve Muğla, Antalya, Aydın illerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.