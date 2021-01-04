Bakan Koca: 'Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 197 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 695 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 197 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 685'e yükseldi. Toplamda 25 milyon 132 bin 152 test yapıldı.

Bugün yapılan 181 bin 323 testten 13 bin 695 yeni vaka sayısı, bin 508 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 255 bin 607 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 896 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 146 bin 430'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,3, ağır hasta sayısının ise 3 bin 522 olduğu açıklandı.

“Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1.508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.