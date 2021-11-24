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Karısını öldürmüştü: Cinayetten önce evin kapısına bıçakla ‘Sonunuz geldi’, ‘Ölün’ yazdığı iddia edildi
Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye, Venezuela’daki siyasi normalleşme sürecini desteklemeye devam edecektir”
Bakan Koca: "Afyonkarahisar, ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli"
Bakan Koca: "Afyonkarahisar, ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli"
Sağlık 24.11.2021, 11:27
Bakan Koca: "Afyonkarahisar, ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli"