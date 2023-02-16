Bakan Koca: "Afet bölgesindeki illere sağlık hizmeti sunuldu, ihtiyaç duyulan ilaçların tamamı temin edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Deprem bölgesindeki illere sağlık hizmeti sunuldu ve ihtiyaç duyulan ilaçların tamamı temin edildi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından deprem bölgesi illerdeki sağlık çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş’ın 323 köyünde 2 bin 723, Gaziantep’in 171 köyü ve toplu yaşam alanında 13 bin 476, Adıyaman’ın 225 köyü ve merkezinde 2 bin 940, Hatay’ın 187 köyünde 2 bin 376 hasta ve yaralıya ulaşarak sağlık hizmeti sunduk. İhtiyaç duyulan ilaçların tamamı temin edildi" ifadelerini kullandı.