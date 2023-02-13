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Bakan Koca: “15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız tedavi altındadır”
Bakan Koca: “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı”
Bakan Koca: “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı” dedi.
Sağlık 13.02.2023, 22:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı” ifadelerini kullandı.