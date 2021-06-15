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Bakan Koca açıkladı! Yerinde aşı uygulaması başlıyor
Bakan Koca: "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz."
Sağlık 15.06.2021, 15:01 15.06.2021, 15:02
Bakan Koca: "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz" açıklaması yaptı
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021