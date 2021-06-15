Bakan Koca açıkladı! Yerinde aşı uygulaması başlıyor

Bakan Koca: "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz" açıklaması yaptı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.