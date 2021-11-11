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Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu

Edirne’de çift doz Biontech aşısı olan ve üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlar, hatırlatma dozu yaptırmak için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Sağlık 11.11.2021, 14:54
Bakan Koca açıkladı, vatandaşlar hastaneye koştu

Edirne’de çift doz Biontech aşısı olan ve üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlar, hatırlatma dozu yaptırmak için Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin yolunu tuttu.

Çift doz Biontech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından belirtilen süreyi tamamlamış olan vatandaşlar sistemden kontrol ederek hatırlatma dozunu yaptırmak için hastanelere ve aile hekimlerine gitti. Randevu alarak Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne gelen 18 yaş ve üstündeki vatandaşlar hatırlatma dozlarını oldu.

“İlla bir sevdiğimizi kaybettiğimiz zaman mı aklımız başımıza gelecek”

Hatırlatma dozu aşısını yaptıran 63 yaşındaki Leyla Yılmaz, “Aşı çok güzel bir şey. Kendimizi düşündüğümüz kadar vatandaşımızı da düşünmek zorundayız. Ben 2 tane Çin aşısı oldum. Bir tane de Biontech oldum. Şimdi hatırlatma dozu için geldim. Memnunum, haberleri duyuyorum çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Aşı karşıtları hiç düşünmeden aşı olmalı. İlla bir sevdiğimizi kaybettiğimiz zaman mı aklımız başımıza gelecek. Herkes aşısını olsun. Saçma sapan şeylere takılmasınlar. Zehirlenmeye kalksak milyonlarca insanı mı zehirleyecekler. Hiçbir sakınca yoktur aşı salgından korunmada çok önemli” dedi.

“Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum”

Hatırlatma dozu için sıraya giren Fatma Gider ise, “4. doz aşımı olmaya geldim. 2 Sinovac 1 de Biontech olmuştum. Şimdi hatırlatma dozu için geldim. Koruyuculuğuna inandığım için herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Aşı karşıtları çok yanlış yapıyorlar. Vakit kaybetmeden aşı olsunlar. Aşı sayesinde vaka sayılarında düşüş oluyor” diye konuştu.

“Aşı olmayanların daha fazla zarar gördüğünü duydum”

Hatırlatma dozunun önemli olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Ekrem Erol da, “Aşı olmak çok güzel ve faydalı bir şey. Ben bunun faydasını gördüm. 3. doz aşımı olmak için geldim. Hanem içinde hastalığa yakalananlar oldu ben aşı sayesinde yakalanmadım. Herkesin aşı olmasını isterim. Hiçbir sakınca yok. Hiç aşı olmamış insanlar hala var, onlara kendi yakınlarını severseler aşı olsunlar diyorum. Herkesi aşıya davet ediyoruz. Aşı olmayanların aksine daha fazla zarar gördüğünü duydum. Benim oğlum ilk doz aşısını olmuştu hastalığa yakalandı ama hafif atlattı. Şimdi diğer doz aşılarına devam ediyor. Memnunuz. Aşı sayesinde hastalığa yakalansan da daha hafif atlatılıyor. Aşı karşıtları gelsin görsün ondan sonra karar versinler. Kulaktan duyma şeylere inanmasınlar herkes aşısını olsun” şeklinde uyarıda bulundu.

“Edirne’de herkes aşı oluyor”

Hatırlatma dozunu yaptırmaya gelen vatandaşlardan Fatma Tuna, “İlk iki aşım Sinovac, 3. aşım da Biontech şimdi de hatırlatma dozu için geldim. Edirne’de herkes aşı oluyor, kimse bırakmıyor. Herkes aşısını olsun çünkü bu şaka değil” dedi.

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