Bakan Koca açıkladı: Sağlık çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmayacak

Corona ile mücadelede en ön safta zaman zaman canlarını da hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarının ekonomik koşulları sık sık gündemi meşgul ediyor.

En çok tartışılan konulardan biri de coronaya yakalanan sağlık çalışanlarının maaşlarından raporlu oldukları süre kadar kesinti yapılmasıydı. Meslek odaları ve sağlık çalışanları bu alanda düzenleme yapılması için birçok kez çağrıda bulunmuştu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile maaş kesintilerine son verildi. Yönetmelikte yapılan düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

* İzin, rapor ve bakanlık tarafından ya da bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilir.

BAKAN KOCA ‘HAYIRLI OLSUN’ DİYEREK PAYLAŞTI

Kararı sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları kaydetti:

* Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak.

* Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun.