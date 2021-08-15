Bakan Koca açıkladı: İşte aşı yaptırmayanların sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. "Aşıda 13 Ağustos" notuyla paylaşım yapan Bakan Koca "Dün 1 milyon 145 Bin 321 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 602 bin 251. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 158 bin 125. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689’a indi." dedi.