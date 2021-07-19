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Bakan Koca açıkladı! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca: "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor."
Sağlık 19.07.2021, 20:14
Sağlık Bakanı Koca: "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor.",
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti.<br>Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor.</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1417162010203234304?ref_src=twsrc%5Etfw">July 19, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>