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Bakan Koca açıkladı! Aşıda yaş sınırı 25'e indi
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Aşı randevularında yaş sınırı 25'ê indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.'' ifadelerine yer verdi.
Sağlık 22.06.2021, 10:51
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Aşı randevularında yaş sınırı 25'ê indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.'' ifadelerine yer verdi.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Gençlik salgına karşı harekete geçsin. Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. İlk randevular yarın.</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1407243783000006659?ref_src=twsrc%5Etfw">June 22, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>