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Bakan Koca: 'ABD bizden tedavi protokollerini istedi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü toplantısında Türkiye'nin sunumunda çok etkilenildiğini, salgının nasıl geriletildiğini anlattığını söyledi.

Bakan Koca: 'ABD bizden tedavi protokollerini istedi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü toplantısında Türkiye'nin sunumunda çok etkilenildiğini, salgının nasıl geriletildiğini anlattığını söyledi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:42
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Bakan Koca: 'ABD bizden tedavi protokollerini istedi'

Bakan Koca ayrıca ABD'nin Türkiye'den tedavi protokollerini istediğini ve ABD Sağlık Bakanı Alex Azar “Nasıl yaptınız?” diye sorduğunu anlattı.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında iki saate yakın süren bir toplantıda 12 dakikalık bir sunum yaptığını belirterek, “Toplantıdan sonra ben sosyal medyada Türkçe, “Başarılarımızı anlattık, Türkiye'nin sunumu ilgi gördü” diye yazdım. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, bu mesajı takipçileriyle paylaşarak söylediğimize onay vermiş oldu. Bu kadar vakaya rağmen hastane yükümüzün bu kadar az olmasından etkilendiler. Zatürreye dönüşme oranının yüzde 64'ten yüzde 12'ye düşmesinden etkilendiler. Yoğun bakıma geçiş sayısının ve yoğun bakımda kalış süresinin azalmasından da etkilendiler. Mücadeledeki tedavi başarımızı anlattık. Erken dönemde bazı ilaçları stoklamamızı, bazı ilaçları Çin'den getirmemizi, bir tedavi protokolüyle tüm Türkiye'de aynı tedaviyi uygulamaya soktuğumuzu bu tedavi protokolünü sahadaki gözlemlerimize dayalı olarak yenilememizi anlattık" dedi.

İstanbul ne Vuhan'a benzer ne New York'a

Vatandaşa yönelik olarak alınan önlemlerin sunumun önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Bakan Koca, "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasını erken dönemde başlattığımızı, bunun da ölüm oranlarının düşmesinde çok önemli bir unsur olduğunu söyledik. Bu yöntemi uygulayan tek ülkeyiz. Noktasal hedeflere yöneliyoruz, pozitif olanı tespit edip izole ediyoruz, gerekirse tedaviye başlıyoruz. Bir dedektif gibi iz sürüyoruz. Temaslıları buluyoruz, temaslıların temaslılarını buluyoruz. Biz bu yöntem sayesinde İstanbul'da salgını gerilettik. İstanbul ne Vuhan'a benzer ne New York'a. İstanbul'da salgını kontrol almanın tek yolu buydu" ifadelerini kullandı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar “Nasıl yaptınız?” diye sordu

Dünya Sağlık Örgütü toplantısının yapıldığı gün ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile de görüştüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ben daha anlatmadan, “Nasıl yaptınız?” diye sordu. Ben de anlattım. Özellikle tedavi yöntemlerimizle ilgili olarak, “Sizin erken dönemde belirlediğiniz yöntemlerin geçerli olduğunu, biz yeni yeni görmeye başladık” dedi ve bizden tedavi protokollerini istedi" dedi.

Yeni önlem: Çalışanlara testler

“Organize sanayi bölgelerinde testlere başladık. Buralarda çalışanların tümüne test yapacağız. Bugün mesela Gebze'deki organize sanayi bölgesinde 3500'e yakın test yaptık. Çalışma hayatında bulunanlara yönelik bu testleri sürdüreceğiz

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