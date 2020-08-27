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Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile görüştü
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, 6 İLİN SAĞLIK MÜDÜRÜ İLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Sağlık 27.08.2020, 04:10
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Güldüm, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca, toplantılara ilişkin yaptığı açıklamada, "6 ilimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik" dedi.
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