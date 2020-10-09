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Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, 6 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE AYRI AYRI VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Sağlık 09.10.2020, 02:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık” ifadelerine yer verdi.
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