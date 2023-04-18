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Bakan Koca: "40 yataklı Hatay Sahra hastanesi hayırlı olsun"
Sağlık Bakanı Fahrettin koca, "40 yataklı Hatay Sahra Hastanesi hayırlı olsun" dedi.
Sağlık 18.04.2023, 16:57
Sağlık Bakanı Fahrettin koca, "40 yataklı Hatay Sahra Hastanesi hayırlı olsun" dedi.
sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 Konteynırdan oluşan hastane; 10’u yoğun bakım, 30’u servis yatağı olmak üzere 40 yatak kapasitesine sahip. Laboratuvar, ameliyathane, acil servis ve poliklinik imkanlarıyla bölge için önemli bir geçici sağlık kurumu işlevi görecek" ifadelerine yer verdi.