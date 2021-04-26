Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılama planıyla ilgili önemli detaylar paylaştı.

Gazeteci Gürkan Hacır'ın paylaştığı bilgilere göre, Bakan Koca Haziran ayı sonuna kadar 40 yaş üstü herkesi aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Sinovac firmasının taahhüt ettiği takvime uymadığını belirten Bakan Koca, Sputnik V aşısı ile ilgili testler olumlu sonuçlandığını belirtti. Biontech de ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz gelmiş olacak.