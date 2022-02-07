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Bakan Koca: "22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa."
Bakan Koca: "22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa."
Sağlık 07.02.2022, 11:21
Bakan Koca: "22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa."