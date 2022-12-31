Bakan Koca: "2022’de MHRS üzerinden 142 milyon randevu alındı, bu randevulardan 109 milyonu gerçekleştirildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2022’de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 milyon 858 bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 milyon 654 bin 808’i gerçekleşti” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından gelinmeyen randevularla ilgili, “Son 15 gün hariç, 2022’de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 milyon 858 bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 milyon 654 bin 808’i gerçekleşti. Yani 2022’de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü” ifadelerini kullandı.