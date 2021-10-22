Bakan Koca: “19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42”

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 228 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiği, 28 bin 192 yeni vakanın olduğu belirtildi. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısını aktardığı paylaşımında, “19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Ekim’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre 28 bin 192 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 363 bin 553 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 192 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 77,27 oldu. 1. doz uygulanma oranı yüzde 88,79 olurken, uygulanan 1., 2. ve 3. doz aşı toplamı 115 milyon 40 bin 699’a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 51,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden son 24 saatlik vaka sayılarını aktardığı paylaşımında, “1 ayın verilerine göre yeni vakaların yüzde 1,38’i 0-4 yaş, yüzde 4,86’sı 5-9 yaş, yüzde 16,24’ü 10-14 yaş, yüzde 12,94’ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.