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Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı

#sondakika Bakan Koca: "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız."

Sağlık 02.09.2021, 16:31 02.09.2021, 16:32
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı

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