18 yaş ve üstü nüfusumuzun %78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 MİLYONU geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2021
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Bakan Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı
#sondakika Bakan Koca: "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5’i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 Milyon doz bilgisini paylaşacağız."
Sağlık 02.09.2021, 16:31 02.09.2021, 16:32