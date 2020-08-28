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Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle ile görüştü
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, 18 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE BİR ARAYA GELDİ.
Sağlık 28.08.2020, 00:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele alındı. Ayrıca tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaşıldı.
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