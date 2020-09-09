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Bakan Koca 11 ilin sağlık müdürüyle görüştü

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, 11 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE AYRI AYRI VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ.

Sağlık 09.09.2020, 01:00
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Bakan Koca 11 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı videokonferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “11 İlimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” dedi.

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