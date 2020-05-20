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Bakan Kasapoğlu: '76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşımız gözlem altında'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu: '76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşımız gözlem altında'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:39
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Bakan Kasapoğlu: '76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşımız gözlem altında'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki bakanlık yurtlarında 9 bin 700 vatandaşın gözlem altında bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını bildirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin önüne geçme adına her türlü tedbiri aldıklarını kaydederek, “Vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz” dedi.

‘'Yeni misafirlerimiz, yurtlarımıza giriş yapıyorlar''

Bakan Kasapoğlu halen 76 ildeki bakanlık yurdunda 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunu yinelerken, yurtlarda yeni gelen misafirleri ağırlamayı sürdürdüklerini de dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, Ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz'' dedi.

“Yurtlarımızda misafir ettiğimiz 67 bin 547 vatandaşımızı evlerine uğurlandık

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 67 bin 547 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirtti. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ramazan-ı şerif'in manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde, sevdikleriyle buluşmalarını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın destekleri ve bizlere verdiği güçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Vefakâr çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”

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