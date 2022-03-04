Bakan Bilgin’den SMA açıklaması: “Bu ilaçlar bilimsel aşamalardan geçemediği için ödeme listemizde yok”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu asla bilimsel aşamalardan geçmediği ve otoritelerce onaylanmadığı için bizim ödeme listemizde yoktur” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol’’ün güncellenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla ek protokol imzalandı.

Düzenlenen törende konuşan Bakan Bilgin, “Buradaki maksadımız bu protokol çerçevesinde Türkiye’de sağlık sisteminin nihai zinciri olan Eczanelerimiz sevkiyat ve insanlarımızın taleplerini karşılamada gerekli sorumlulukları yerine getirebildikleri mutabakatın oluşturulmasıdır. Burada bir anlayış birliğiyle hem eczanelerimizin reçete hizmet bedelleri hem de kurumumuzla ilgili indirimlerin gerçekleştirilmesi hususundaki mutabakat üzerindeki bir anlaşmaya vardık” diye konuştu.

Gelişmiş bir sağlık sisteminin insanlığı nasıl bir felaketin eşiğinden kurtardığını Türk sağlık sisteminin ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Bilgin, “Dünyada hastane koridorlarında, hastane önlerinde hatta sokaklarda insanların öldüğü bir dönemde Türk devleti bir sosyal devlet sorumluluğuyla sağlık sistemiyle insanımızın hizmetine koşmuştur. Olağanüstü başarılar elde etmiştir ve bu başarı uluslararası sağlık sistemi otoriterlerince de değerlendirilmiştir ve tebrik edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, zaman zaman medyada bazı ilaçların ödeme listesine alınmadığı ile ilgili kampanyalar yapıldığı belirterek, “SMA hastaları, bazı kanser türleri veya adını bizim tıbbi olarak bilmediğimiz bazı çok seyrek rastlanılan ama karşılaşılan vakalar, hastalar var. Bu hastaların maalesef hastalıkların bazılarının ilacı yok. Bazılarının tedavisi için kullanılabileceği söylenen, kamuoyunda böyle yansıtılan ama bilimsel araştırmalarla tespit edilmemiş ilaçlar var. Bu ilaçların bazılarının yüz binlerce dolarla ifade edilebilecek rakamları var. Maalesef bu hastalarımızın özellikle çocuklarımızın ailelerini bir mit olarak duyurulan bu ilaçlara yöneliyorlar. Onlara erişmeye çalışıyorlar. Onların bu duyarlılığını hepimiz paylaşıyor fakat bu organizasyonların büyük çoğunluğu pazarlamaya çalıştığı ilaçların bilimsel olarak bir geçerliliği yok, hiçbir tıp otoritesi tarafından tanımlanmamış” dedi.

"Bilimsel aşamalardan geçemediği için ödeme listemizde yok"

Bilimsel olarak onaylanmış, araştırmalardan geçmiş her ilacın bedeli ne olursa olsun ödeme listesine alındığını da ekleyen Bilgin “Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu asla bilimsel aşamalardan geçmediği ve otoritelerce onaylanmadığı için bizim ödeme listemizde yoktur. Yakın zamanda 13 ilacı ödeme listesine aldık. SMA hastalarımızın kanser hastalarımızın devletimiz şu ilacı ödesin, neden ödemiyor? Sorusunun cevabı bilimsel olarak bu ilaçların onaylanıp onaylanmamasıyla ilgilidir” ifadelerini kullandı.