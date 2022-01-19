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Çin Devlet Başkanı Jinping: “Küresel bir krizin neden olduğu şiddetli selin ortasında ülkeler ayrı ayrı 190 küçük teknede değil”
Bakan Bilgin: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir"
Bakan Bilgin: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir"
Sağlık 19.01.2022, 16:29
Bakan Bilgin: "Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 SMA hastalarımızın tedavilerinde kullanılan “nusinersen” etkin maddeli ilacın temini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya devam edecek şekilde sözleşmesi yenilenmiştir"