banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TFF seçim tarihini açıkladı
TFF seçim tarihini açıkladı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Fransa'dan Türkiye kararı!
Fransa'dan Türkiye kararı!
Akaryakıt zamları yolları boşalttı
Akaryakıt zamları yolları boşalttı

"Bahar yorgunluğu şikayetleri artıyor"

Dr. Hizan Nur Bucak Batı, mevsim geçişlerinde vücutta hormonal değişimler meydana geldiğini belirterek, "Bu durumun genel belirtisi yorgunluk olarak kendini gösterebilir. Hareketsizlik, beslenme alışkanlıklarındaki olumsuz değişim, hava kirliliği ve GDO’lu gıdalar gibi nedenlerden kaynaklı olarak bahar yorgunluğu şikayetleri artıyor" dedi.

Sağlık 05.04.2022, 14:34
"Bahar yorgunluğu şikayetleri artıyor"

Dr. Hizan Nur Bucak Batı, mevsim geçişlerinde vücutta hormonal değişimler meydana geldiğini belirterek, "Bu durumun genel belirtisi yorgunluk olarak kendini gösterebilir. Hareketsizlik, beslenme alışkanlıklarındaki olumsuz değişim, hava kirliliği ve GDO’lu gıdalar gibi nedenlerden kaynaklı olarak bahar yorgunluğu şikayetleri artıyor" dedi.

Uzmanlar, son dönemde Covid-19 salgını başta olmak üzere, değişen yaşam koşulları, hareketsizlik, beslenme alışkanlıklarındaki olumsuz değişim, sigara ve alkol tüketimi, hava kirliliği, küresel ısınma, sanayileşme ve GDO’lu gıdalardaki artış gibi nedenlerden kaynaklı olarak “bahar yorgunluğu” şikayetlerindeki görülme sıklığının arttığını belirtiyor.

Medicana Çamlıca Hastanesi Check-Up Sorumlu Hekimi Dr. Hizan Nur Bucak Batı, bahar dönemlerinde havadaki elektrik yükünün artmasına bağlı olarak pozitif ve negatif yüklü iyonların artmasının insan biyoritmini olumlu veya olumsuz olarak etkilendiğini belirterek, “Mevsim geçişlerinde vücudumuzda hormonal değişimler meydana gelmektedir. Bu durumun genel belirtisi yorgunluk olarak kendini gösterebilir. Bahar döneminde ise vücudumuz daha aktif olmamızı sağlayacak hormonlar salgılanmasına karşın, eğer kişide vitamin eksikliği, beslenme bozukluğu varsa vücut buna aynı uyumu gösteremeyebilir ve yorgunluk hissi artabilir” dedi.

Bahar yorgunluğuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Hizan Nur Bucak Batı, “Bu yorgunluğu, bahar yorgunluğu saysak bile, uzun süren yorgunlukların ciddiye alınması, altta yatan başka bir sorun olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Bazı dönemlerde yeterli besin alınmaması, vitamin ve minerallerin eksik kalması, tiroit bezinin çalışma düzensizlikleri, tansiyon, kalp, enfeksiyon hastalıkları, sigara kullanılması yorgunluk belirtilerini artıran unsurlar olarak sıralanıyor. Bu nedenle düzenli kontrollerimizi aksatmamak, yılda bir sefer check-up yaparak, genel vücut sağlığımız kontrol ettirmek bizleri kronik ve hayati risk oluşturan hastalıklardan koruyacak ve erken teşhis olanağı sağlayacaktır” diye konuştu.

Bahar yorgunluğunun bir hastalık olmadığını vurgulayan Dr. Hizan Nur Bucak Batı, “Bahar dönemlerinde kişide enerji yoksunluğu, bitkinlik, isteksizlik, uyku sorunları, sabah uyanamama, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi belirtilerle ortaya çıkabilen tablonun ihmal edilmemesi gerekir. Çünkü bedenimiz anemi (kansızlık), tiroit hastalıkları, fibromiyalji, karaciğer ve böbrek hastalıkları, akciğer ve kalp hastalıkları, kanser, kan hastalıkları, depresyon ve anksiyete bozuklukları, iş, aile ve sosyal yaşantıyı etkileyen psikolojik bozukluklar gibi farklı hastalıkların semptomlarını gösteriyor olabilir. Bu nedenle uzun süren belirtilerde mutlaka uzman bir hekime başvurmak ihmal edilmemelidir. Ayrıca bahar döneminde birçok kişide gastrit gibi mideye bağlı rahatsızlıklar gözlenebilir; depresyon, uyku sorunları, sinirlilik ve anksiyete gibi duygu durum değişiklikleri; baş dönmesi ve dengesizlik, saç dökülmesi, cilt kuruluğu ve cilt döküntüsü görülebilir. Bahar yorgunluğunda görülen önemli rahatsızlıkların başında kalp damar hastalıklarında artış ve tansiyon düzensizliği gelir. Isı ve nem değişimleri ile birlikte nefes darlığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde yakınmalarının arttığını görebiliriz. Bahar yorgunluğu yakınmaları hipotiroidi ile tiroid bezinin az çalışmasıyla çok benzerlik gösterir. Ayrıca tiroid hastalıklarının bu dönemde arttığını biliyoruz. Bu nedenle tiroid tetkiklerinin yapılması çok önem arz etmektedir“ dedi.

Bahar yorgunluğu için neler yapılabileceği konusunda açıklamalarda bulunan Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Deniz Pirçek ise bahar yorgunluğunun etkilerini hafifletmek ve dinç kalabilmenin temel yolunun düzenli beslenme, düzenli egzersiz ve kaliteli bir uyku olduğunu belirterek, "Son birkaç yıldır bahar dönemine denk gelen Ramazan ile birlikte bahar yorgunluğu şikayetlerinde de artış görüyoruz. Doğru bir beslenme düzeni ile bu dönemde yaşam kalitemizi ve konforumuzu artırabiliriz. Bu dönemde vitamin ve mineral dengesine daha da dikkat etmek gerektiği için, sofralarda sebze ve meyveye yeterince yer ayırmak gerekiyor. Özellikle C ve B grubu vitaminler, potasyum, magnezyum ve çinko açısından zengin gıdaları bol bol tüketmek gerekiyor. Günde 2-2,5 litre suyu dengeli şekilde güne yayarak içmek gerekiyor. Beyaz un ve şeker oranı yüksek olan gıda tüketimini azaltırken, çok ağır ve yağlı yemekler yerine sebze ağırlıklı yemekleri tercih etmek gerekir. Sağlıklı bir kahvaltı güne iyi ve enerjik başlamak için faydalı olacaktır. Balık ve belli miktarda özellikle ceviz ve fındık olmak üzere kuruyemişler tercih edilmelidir” dedi.

Dyt. Deniz Pirçek, önerilerini şöyle sıraladı: "Mevsiminde sebze ve meyve tüketmek (semizotu, enginar; çilek, kivi, avokado gibi), doğal probiyotik olan turşu, ev yapımı yoğurt gibi besinleri düzenli tüketmek, kahvaltıyı kesinlikle ihmal etmemek, ana ve ara öğünleri atlamamak, alerjik bir durum yoksa günde bir tane yumurta yemek, ara öğünlerde 5-10 adet cevizi badem fındık gibi kuruyemişleri ihmal etmemek, gün içinde ana öğünlerde mutlaka yeşillik veya salata tüketmek, beyaz undan yapılan ekmek yerine, kepekli, tam tahıllı, tam buğday, çavdar gibi lif ve besin değeri güçlü ürünleri tercih etmek, kahve gibi kafeinli içecekler yerine, metabolizmayı rahatlatan, çalıştıran ve bağışıklığı güçlendiren bitki çaylarını tercih etmek, vücutta fazla su birikimi ve ödemene neden olacağından fazla tuzdan kaçınmak, alkol, asitli-gazlı içeceklerden uzak durmak, gün ışığı ve güneş ışığında da faydalanmak için sabah erken saatler veya akşamüzeri açık alanda egzersiz ve düzenli yürüyüş yapmak, uyku düzenine dikkat etmek ve kaliteli bir uyku planlaması yapmak, birçok hastalığın başlıca nedenleri arasında yer alan, duygusal açlığı da tetikleyen, aşırı kilo alımına da neden olabilecek stresi azaltacak hobi ve uğraşlar edinmek".

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22