Bahar yorgunluğu depresyonla karıştırılabiliyor

Uzm. Klinik Psikolog Dila Soğancı, “Kış mevsiminden bahara geçerken ısınan havayla birlikte bahar yorgunluğu da beraberinde getirir. Bahar yorgunluğu genellikle bir aylık süreçte toparlayabilmekle beraber depresyonla da oldukça karıştırılıyor” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Uzm. Klinik Psikoloğu Dila Soğancı, bahar yorgunluğu yaşayan kişilerde dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu, kas ve omuz, sırt, boyun ağrıları, neşesizlik, fazla sinirlilik, uyku ritmi bozukluğu, uykuya dalmada güçlük veya kimi zaman aşırı uyuma, baş ağrıları, stres ve duygusal yorgunluğa bağlı bağırsak veya mide rahatsızlıkları ve hafıza zayıflaması görüldüğünü ifade etti.

“Güneşi değerlendirin”

Spor veya temiz havada her gün 30 dakika yürüyüş yapmanın serotonin hormonunu arttırdığını ifade eden Soğancı, “Öncelikle yaşam biçimini değerlendirmek gerekir. Uyku düzeni her alanda önemli olduğu gibi, bahar yorgunluğu yaşayan kişilerin de düzenli uyku uyuyabilmesi zinde uyanabilmesi oldukça önemlidir. Teknolojik aletlerden uzak durarak uykuya dalmak ve her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmak yorgunluk ve hissedilen stresi azaltmaktadır. Serotonin hormonu kişiye mutluluk, enerji, canlılık verirken eksikliği depresif ve yorgun hissetmeye neden olur. Günlük yaşam temposunun içinde yürüyüş yapmaya zaman ayrılamıyorsa kişiler işe, alışverişe yürüyerek gidebilir. Güneşi değerlendirmek bahar yorgunluğunda önemli bir etkendir. Yetersiz güneş ışığı beyindeki kimyasallarının düzenini bozarak kişiyi daha depresif bir ruh haline geçirebilir” diye konuştu.

Bahar yorgunluğunu azaltmanın yollarını da aktaran Soğancı, “Yaşanılan bahar yorgunluğunun azalması için stresli ortamlardan veya yaşam şeklinden de uzak durulması gerekmektedir. Bol bol gevşeme egzersizleri yapılmalıdır. Kafeinli içecekleri azaltıp bol su içmek ve sağlıklı beslenerek kilo kontrolüne dikkat etmek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.