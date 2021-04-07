Bahar aylarında kurdeşene dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, bahar aylarının artan polenlerle birlikte kurdeşen, nezle, astım ve göz sağlığı ile ilgili sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bahar aylarının gelmesi ve çeşitli polenlerin havada artışıyla birlikte deri alerjik hastalıklarının en sık görülenlerinden biri olan kurdeşen (ürtiker) herhangi bir yaşta ortaya çıkabildiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, "İnsanların yüzde 15 ile 20’si kadarı hayatlarının herhangi bir döneminde kurdeşen rahatsızlığı geçirebilmektedir. Kurdeşen hastalığının belirtisi kaşıntı, deride 15-20 dakikada kaybolan kızarıklık ve kabarıklıklardır. Beraberinde dudaklarda ve göz kapaklarında şişme görülebilir. Hastalık en çok akut üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra görülür. Bunu dışında antibiyotik, ağrı kesici, kas gevşetici gibi ilaçların kullanımından sonra, bazı yiyeceklerin tüketilmesinden sonra, bahar ve yaz aylarında bitki polenleri ile temas sonrası, aşırı efor sarfetme, böcek ısırması bazen su teması ile bile kurdeşen oluşabilmektedir" dedi.

Kronik ürtikerli birçok hastada altta yatan sebebi tespit etmenin zor olduğunu belirten Bostancı, "Yapılacak bir çok tetkik sonucu normal bulunur. Kurdeşen teşhisini bulmak için deri prick (delme) testi yapılabilir. Bu testte değişik bitki polenleri, küf mantarları, ev tozu akarları, kanatlı hayvan, kedi, köpek tüyleri, lateks gibi kimyasallar, yumurta, inek sütü, balık eti, kırmızı et, kakao, çilek, portakal gibi meyveler, ceviz, fıstık, fındık gibi çerezler bakılır. Test kol iç yüzünden uygulanır ve 15-20 dakikada sonuç verir. Kurallara uygun yapıldığında oldukça güvenilir bir testtir. Etkenin belirlenip ona göre önlem alınması açısından değerlidir. Kurdeşen tedavisinde antihistaminik olarak isimlendirilen ilaçlar kullanılır. Akut ürtikerde kısa sürede etkili olurken kronik ürtikerde uzun süreli ilaç kullanımı gerekebilir. Antihistaminikler kurdeşen hastalığını baskılamak için kullanılır. Kullanıldığı sürece belirtiler baskılanır. Kurdeşen hastalığı tedavisi ile dermatoloji uzmanlarına danışmak ve nedenini araştırıp ona göre tedavi uygulamak esastır" şeklinde konuştu.