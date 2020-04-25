Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Bağışıklık sistemini korumanın yolu yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DİYETİSYENİ GÜLTAÇ DAYI KIŞ AYLARININ GELMESİ İLE BİRLİKTE SIK YAŞANILAN HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE SAHİP OLMAK GEREKTİĞİNİ, GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN İSE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEN GEÇTİĞİNİ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ KILAN EN ÖNEMLİ VİTAMİNİN İSE C VİTAMİNİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Bağışıklık sistemini korumanın yolu yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DİYETİSYENİ GÜLTAÇ DAYI KIŞ AYLARININ GELMESİ İLE BİRLİKTE SIK YAŞANILAN HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE SAHİP OLMAK GEREKTİĞİNİ, GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN İSE YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEN GEÇTİĞİNİ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ KILAN EN ÖNEMLİ VİTAMİNİN İSE C VİTAMİNİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:43
1 Okunma
Bağışıklık sistemini korumanın yolu yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı kış aylarının gelmesi ile birlikte sık yaşanılan hastalıklardan korunmak için güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak gerektiğini, güçlü bağışıklık sisteminin ise yeterli ve dengeli beslenmeden geçtiğini, bağışıklık sistemini güçlü kılan en önemli vitaminin ise C vitamini olduğunu belirtti.

Bağışıklık sisteminin vücudumuzda enfeksiyonlara yol açan virüs, bakteri, parazit ve mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı koruyan sistem olduğunu söyleyen Diyetisyen Gültaç Dayı, salgınlara karşı üretilen ilaç ve aşı yöntemlerine başvurmadan önce vücudun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için birincil kuralın yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirtti. Yeterli ve dengeli beslenmeden kastedilenin kişinin besin öğelerinin hepsinden yeterince ve dengeli bir şekilde alabilmesi durumu olduğunu söyleyen diyetisyen Dayı, bunun yanı sıra yeterli posa, vitamin ve mineral alabilmek için sebze ve meyve tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Bağışıklık sistemine en etkili vitamin: C vitamini

Her öğünde mutlaka mevsimine göre salata tüketmek gerektiğini ifade eden Dayı, günde üç veya dört porsiyon meyve tüketiminin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde yarar sağladığını ifade etti. Bunların yanı sıra sindirim ve boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde işlevini gerçekleştirebilmesi için günde 2.5 litre su tüketimine de dikkat çeken Gültaç Dayı, bağışıklık sistemi denince akla ilk gelenin vitamin C olduğunu belirtti. Diyetisyen Dayı, şöyle devam etti:

“Bu yüzden, C vitaminin kaynağı olan portakal, limon, mandalina, kivi, greyfurt gibi besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer verin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için antioksidan içeriği yüksek besinler tüketin. Nar, yeşil çay, havuç, sarmısak gibi besinler antioksidandan zengin besinlerdir.”

Omega-3 bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor

En lezzetli yağ asitlerinden birisi olan Omega-3’ün de bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Dayı, Omega-3’ün bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği gibi sinir sistemi ve kalp damar sağlığı üzerinde de çok olumlu etkisi olduğunu belirtti. Bu nedenle Omega-3 açısından zengin olan balığın haftada en az iki gün tüketilmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen diyetisyen Gültaç Dayı, son olarak şunları söyledi:

“Kış döneminde vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için meyve ve sebzenin sık tüketilmesine önem gösterilmesi gerekmektedir. A, C, E vitaminleri içeren yiyeceklerin tüketilmesi de önemlidir. Kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek için özellikle portakal, mandalina, kereviz ve lahana gibi meyve ve sebzeler tüketmeliyiz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte 109 can kaybı, 3 bin 122 yeni vaka”
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte 109 can kaybı, 3 bin 122 yeni vaka”
RAMAZAN AYINDA EN ÖNEMLİ ÖĞÜN SAHUR
RAMAZAN AYINDA EN ÖNEMLİ ÖĞÜN SAHUR
Başhekimden korona virüsle mücadelede Zonguldak için müjdeli haber
Başhekimden korona virüsle mücadelede Zonguldak için müjdeli haber

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim