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Bağışıklık sistemine turşu dopingi

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan turşu, sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar turşunun bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken, turşu üreticileri de pandemi döneminde satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Sağlık 17.02.2022, 13:23
Bağışıklık sistemine turşu dopingi

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan turşu, sahip olduğu yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzmanlar turşunun bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli bir etkiye sahip olduğunu belirtirken, turşu üreticileri de pandemi döneminde satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Korona virüs salgınının etkisini devam ettirdiği bugünlerde vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli yollara başvuruyor. Hastalığa yakalanmamak için vücut direncini arttırmaya çalışan vatandaşlar doğal beslenmeye önem verirken, uzmanlar yüksek antioksidan içeriği ile turşunun yemeklerin yanında tüketilmesini bağışıklık sistemi için öneriyor.

"Çok güzel bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkiye sahiptir"

Besinlerin korunması amacıyla kullanılan en eski yöntemlerden olan turşunun özellikle vitamin açısından oldukça zengin olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Diyetisyeni Merve Sena Nazlı, "Çünkü içerdiği meyve ve sebzelerden kaynaklı oldukça yüksek bir antioksidan içeriğe sahiptir. Antioksidan da bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmede oldukça önemli bir etkiye sahiptir. İçerdiği A vitamininden kaynaklı göz sağlığımızı korumaya etkilidir ve aynı zamanda çok güzel bağışıklık sistemimizi güçlendirici etkiye sahiptir. Turşu tüketimi, fermente bir ürün olduğu için bağırsaklarımızın sağlığı açısından çok önemlidir. Aynı zamanda mide asidimizi de dengeleyici etkiye sahiptir. O yüzden yemeklerimizin yanına turşu koyabiliriz. Bunları çeşitli bir şekilde, sadece tek bir sebze olmayıp yanına salatalık, havuç turşusu gibi hepsini bir araya koyabiliriz. Çünkü bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklı oluyoruz. Yapılan çalışmalarda spor sonrası kas krampı yaşayan sporcularda eğer ki spor sonrasında turşu suyu tüketilirse bu krampların önemli bir ölçüde azaldığı görülmüştür. Aynı zamanda kalp sağlığımızı koruyucu etkiye de sahiptir. Ama dikkat etmemiz gereken nokta; tuz içeriğinden kaynaklı hipertansiyonu olan kişilerde turşu tüketiminin birazcık azaltılması ya da çok yüksekse tüketilmemesini ama onun dışında her bireyin mutlaka yemeklerinin yanında turşu tüketmesini önermekteyim” dedi.

“Turşu, sirkeli ürün olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor”

Konya’da baba mesleği olan turşuculuğu devam ettiren Mahmut Sami Gören (39) de, “Turşuyu biz anneden öğrendik. Şalgam suyunu da babadan öğrendik. Annemin turşusunu mahalledeki kadınlar çok beğenirdi ve mahallenin bütün bayanları anneme yaptırdıkları için o şekilde yavaş yavaş, baka baka, göre göre, anneme yardım ederdim. Turşu ve turşu suyunu yapmayı öğrendim ve şu an ticaretini yapmaktayım. Turşuyu devamlı deneme yaparak, tadına bakarak, kurarak, değişik sirkeleri kullanarak yaptım. Müşterimin hoşuna gidenlerden devam ettim. Müşterimin hoşuna gitmeyenleri bıraktım. Ben de memnunum, müşterilerim de memnun gayet” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınında bağışıklık sisteminin güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatan Gören, “Covid’e iyi geldiğini ben söylemiyorum, doktorlar söylüyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için şalgam ve turşunun iyi geldiğini söylüyorlar. Covid çıktığından beri hastalığa yakalanmadım Allah’a çok şükür. Şalgam ve turşu suyu içiyorum, turşu yiyorum. Vatandaşlara da öneririm, oldukça faydalı bir besin kaynağı. Kornişon salatalık, karışık turşumuz çok gidiyor. Müşterilerimizin denemelerini istiyorum. Özellikleri lahana turşumuz, siyah lahana, kırmızı lahana bunlar da gayet güzel ve yenilebilir şekilde. Yaklaşık 20’ye yakın çeşidimiz var" diye konuştu.

Turşu fiyatları ise miktarına göre 6 liradan 90 liraya kadar satışa sunuluyor.

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