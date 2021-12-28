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BAĞIŞIKLIK ARTTIRICI MUCİZE TARİF

Dengeli ve düzenli sağlıklı beslenme, virüslere karşı sahip olduğumuz en iyi savunmalardan biri. Bugün yediklerimiz yarınki zihinsel, fiziksel ve ruhsal halimizi etkiliyor. Bugün vücudumuza koyduğumuz her şey, yarın hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu bağışıklığımızı düzenlemeye yardımcı olacak güce sahiptir.

Sağlık 28.12.2021, 09:39
BAĞIŞIKLIK ARTTIRICI MUCİZE TARİF

Tarihe baktığımızda, virüsler dalgalar halinde gelmiş. Şu anda da bir dalganın içindeyiz. Bizler, dalganın içine girmemek veya dibe batmamak, bağışıklığımızı artırmak için elimizden geleni yapmalıyız.

Wellbeing Chef Pelin Bozkurt Bilgiç virüslere maruz kaldığımız bu dönemde bizimle önemli ipuçları paylaşıyor. Özellikle çok basit malzemelerle, evde hazırlanan mucize tarifi her gün yememiz gerektiğinin de altını çiziyor.

Öyleyse bazı temel bilgileri gözden geçirelim ve sonra bağırsaklara ve bağışıklık sistemine yardımcı olmak için bugün yapabileceğiniz bir şeye geçelim.

Bağışıklık sisteminizin % 70-80'i bağırsağınızda olduğu bilgisi net.

Bağışıklık sistemine ait hücrelerin yanı sıra, bağırsağınız ayrıca bir dünya başka sakinleri ağırlıyor. Bu bakteri ve maya toplulukları, bağışıklık sisteminizle etkileşime girerek vücudu ateşleyen veya yatıştıran sinyaller gönderir. Bu sinyaller, enfeksiyon riskinizi artırır veya en aza indirir. Hangisinin olacağı size bağlı.

Bağırsağı güçlendirmenin, yeniden inşa etmenin veya bağışıklık sistemini desteklemenin en kolay yollarından biri, doğal probiyotik olan sebzelerdir. Market raflarında bulunmaz. Sizin mutfağınızdan çıktığında ancak şifası olur.

Öyleyse Pelin Bozkurt Bilgiç'in mikrobiyotamızı süper probiyotiklerle güçlendirmek için evde kolayca yapabileceğiniz tarifini vermek isteriz.

ENFLAMASYONUN 4 ATLISI

Biberiye

Kekik

Adaçayı

Lavanta

Bu dört bitki güçlü antiviraldir.

Doğal bitkiler oldukları için bağırsaktaki iç ekosisteme veya bağışıklık sistemine zarar vermezler.

Pelin Bozkurt Bilgiç baharatların gücünü de kullanmamız gerektiğini söylüyor. "Bir de benim 3 K formülüm var. Kişniş - Kimyon - Kakule.

Kişnisin limonsu, kakulenin tatlı, kimyonun topraksı tadı ile hepsi müthiş uyumu yakalıyor. Bu 4 atlı ile 3 K yı bir sebzeyle buluşturalım."

diye de sözlerine ekliyor.

PELİN BOZKURT BİLGİÇ'den BAĞIŞIKLIK ARTTIRICI MUCİZE TARİF

Malzemeler:

1 orta boy Jülyen doğranmış lahana üstteki yaprağını kenara alın daha sonra illaki kullanacağız.

1/2 tatlı kaşığı taze biberiye (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze kekik (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze adaçayı (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1/2 tatlı kaşığı taze lavanta (veya 1/4 tatlı kaşığı kurutulmuş)

1 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı Kaya tuzu

Üzerini geçmeyecek kadar su

1çay bardağı kefir veya yoğurt suyu veya peyniraltı suyu. Ev yapımı olursa daha da şahane olur.

Adımlar:

Başlangıç için lahanayı 2 yemek kaşığı kaya tuzu ile iyice ellerinizle ovun, yumuşatın. Ovma esnasında suyunu salmaya başlayacak. En az 1 saat üzeri örtülü beklettikten sonra daha da çok su saldığını göreceksiniz. Üzerine ekleyeceğiniz peyniraltı suyu, yoğurt suyu veya kefir miktarını lahananın saldığı suya göre ayarlayabilirsiniz. Lahana, otlar ve sarımsağı biraraya getirip yavaşça karıştırın. Karışımı gerektiği büyüklükte cam kavanoza alıp sıkıca bastırarak yerleştirin. Sebzelerin genişlemesi için yukarıdan 2 parmak bırakarak mümkün olduğunca fazla havayı bastırarak alın. Ayırdığımız lahana yapraklarını üstüne yerleştirin yine bastırarak kapatın. Su lahananın üstüne çıkmalı ki hava ile temas etmesin. Üzerine temiz bir taş da koyabilirsiniz. Daha sonra 1 haftalığına gün ışığından uzak dolabın içine alın.

Lahanada doğal olarak bulunan bakteriler, daha asidik bir ortam oluşturmak için, şekerlerini yiyerek sihirlerini sergileyecekler. Bu, yararlı bakterilerin hızla çoğalmasını sağlayarak sizi birkaç günden birkaç haftaya kadar lezzetli, probiyotik açısından zengin bir fermente besin oluştururlar. Tuzlu suyu test etmek ve fermantasyon sırasında açığa çıkan gazları serbest bırakmak için kavanozu günde bir kez açın. Üstte bir tabaka oluşmuşsa, sıyırın. İlk 3 gün gaz çıkışı rahat olsun diye kavanozların kapağını tam kapatmıyabilirsiniz, 3.günden sonra kapağını kapatın. Oda sıcaklığında 1 veya 2 hafta bu şekilde fermente edebilirsiniz. Fermantasyonu yavaşlatmak için hazır olduktan sonra buzdolabına alabilirsiniz."

WELL BEING CHEF PELİN BOZKURT BİLGİÇ KİMDİR ?

Hayatını "Güzel Yaşa Güzel Yaş Al" felesefesi ile tasarlayan Pelin Bozkurt Bilgiç sağlıklı beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak için Cornell Universitesi Nutrition Healthy Living Eğitimi almıştır. Hazırladığı özel tarifleri bir araya getirdiği "Sağlıklı Misafir Sofram" isminde bir kitabı vardır. Ayrıca televizyonda BizimEv TV'de "Pelin'le Geleneksel Lezzetler ve Modern Tarifler" adında bir program sunmaktadır. Youtube'da ve Instagram'da kendi kanalında tariflerini ve bilgilerini sevenleri ile paylaşmaktadır. Ayrıca daha çok kişiyi Güzel Yaşam Mutfağına çekmek için Açlık Oyunlar, Şekere Neden Aşeriyoruz gibi online ve offline eğitimler vermektedir. Sofra, Beef&Fish, Breakfast gibi Türkiye'nin önde gelem yemek dergilerinde yazıları çıkmaktadır. Hayat boyu öğrenme yolculuğunda The School of Health Sciences, Ketogenic Diet Nutrition Health Coach, Ayrvedik Well Aging Yoga Terapi Eğitimlerini de heybesine doldurmuştur. Hem eğitim vermeye, hem de eğitim vermeye devam etmektedir. 2021 yılında byProtokol Dergisi tarafından "Yılın En Başarılı Sağlıklı Beslenme Ödülü"'ne layık görülmüştür.

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