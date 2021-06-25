Bağdat’tan geldi şifayı Trabzon’da buldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde, yemek borusu tümörü teşhisiyle Irak’ın başkenti Bağdat’tan gelen 45 yaşındaki Mahmood Fakhrı’ya yemek borusu tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Yemek borusu tümörü teşhisi bulunan Irak’ın başkenti Bağdat’tan gelen 2 çocuk babası 45 yaşındaki hastaya yapılan tetkikler sonrası yaklaşık 5 saat süren yemek borusu tümörü ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan hastanın tedavisi halen sürüyor.

Büyük (A grubu) tabir edilen ameliyat, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş yönetiminde, Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve Dr. Alaattin Buran’ın da içinde bulunduğu ekip gerçekleştirdi.

Ameliyat 5 saat sürdü

Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü kaydeden Tekinbaş, “Turizm yetki belgesini aldıktan sonra gerek şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısında çok önemli kazanımlara vesile olabilecek adımlar atmaya başladık. Bu kapsamda Irak’tan hastanemize gelen hastamıza yemek borusu tümörü nedeniyle yaklaşık 5 saat süren başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Hastamızın operasyon sonrası takiplerinde herhangi bir sorun yaşanmadı ve gayet sağlıklı bir şekilde takiplerini devam ettiriyoruz. Hastamızı 4-5 gün sonra taburcu etmeyi planlıyoruz. Attığımız bu adımın tüm şifa ihtiyacı olan yakın ve uzak ülke hastaları için bir başlangıç olasını diliyorum” dedi.