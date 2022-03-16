Bağcılar’da sağlık çalışanları yemekte bir araya geldi

Bağcılar Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları ile ailelerini yemekte ağırladı. Salgınla mücadelede iki yıl yoğun çalışan sağlıkçılar, erik dalı ile başlayıp halaylar çekerek gönüllerince eğlendi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen yemekli programa ilçede görev yapan doktordan sekretere kadar farklı branşlardan çok sayıda sağlık çalışanı iştirak etti. Koronavirüsün atlatılmasındaki emeklerinden dolayı sağlıkçılara teşekkür eden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Tüm dünyada önemli bir mesleğe sahipsiniz. Sizin kafanız ne kadar rahat olursa mesleği ne kadar güzel yaparsanız bizim de gelecek nesiller olarak sağlık, sıhhat olarak daha iyi noktada olacağımızı düşünüyorum. Sizinle gurur duyuyoruz” dedi.

Önemli bir mesleğe sahipsiniz

Sağlık çalışanlarının özveri, fedakarlık ve cesaretle görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Sağlık çalışanı olarak doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında olan önemli bir mesleğe sahipsiniz. Çok kutsal bir görevi ibadet aşkıyla yapıyorsunuz. Birtakım sancılar yaşandı ancak Cumhurbaşkanımızın müjdeleriyle birlikte yeni bir çalışmayla sıkıntıların giderileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Programa katılan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür ile İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki, programı organize eden Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.

Yemeğin ardından sanatçı Sami Çelik, seslendirdiği şarkılarla davetlilere müzik ziyafeti sundu. Sağlık çalışanları daha sonra çalan müzik eşliğinde halay çekip çifte telli oynayarak gönüllerince eğlendi.