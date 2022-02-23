Bacak ağrısı çekiyorsanız bu uyarılara mutlaka kulak verin!

Çoğu kişinin muzdarip olduğu bir durum olan bacak ağrısı, bitkisel tedavi ile giderilebilir. İşte bacak ağrısını dindiren doğal çözümler…

Bacak ağrısına iyi gelen doğal yöntemlerden biri soğuk press yöntemidir. Ağrılarınız ortaya çıkınca birkaç adet buz küpünü havluya sarın, ağrının olduğu yere 15 dakika uygulayın. Gün içerisinde 3 ya da 4 defa bu yöntemi uyguladığınızda ağrılarınız kaybolduğunu göreceksiniz.

Doğal yağlar bacak ağrısını geçiren yöntemlerden biridir. Bacak ağrısını geçiren karışım için ilk olarak zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve hardal yağından bir karışım elde edip bu karışımı ağrılı bölgeye uygulayın ardından da 10 dakika kadara bacaklarınıza masaj yapın bu karışım bacaklarınız için doğal bir ilaç olacak.

Zerdeçal ile hazırlayacağınız krem, bacak ağrılarınız için biçilmiş bir kaftan! İhtiyacınız olan şeyler ise, 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve susam yağı. İlk olarak zerdeçalı, krem kıvamına getirene kadar susam yağı ile karıştırın ardından da bu kremi ağrılı bölgeye sürün dairesel hareketlerle masaj yapıp 30 dakika kadar bekletin. Sonrasında ılık su ile bölgeyi temizleyin.

AĞRILARI DİNDİREN DOĞAL YÖNTEM

Kandaki ve kemikteki iltihaplanmayı önleyen elma sirkesi, mevcut ağrıları da gidermektedir. Potasyum ve kalsiyum deposu elma sirkesi ağrılarınız için şifa kaynağıdır. 1 bardak ılık su ile 2 kaşık elma sirkesini karıştırarak gün içinde bir defa içmeniz, ağrının kesilmesi için yeterlidir.

Ayak detoksunda kullanılan maddelerden biri de epsom tuzudur. Epsom tuzu ile hazırlanmış suyun içerisinde bacaklarınızı bekletin bu yöntem ile ağrılarınızı sonlandırabilirsiniz.

Bacağınızdaki ağrının sebebi huzursuz bacak sendromuysa hardal tohumu bu ağrıyı ortadan kaldıracaktır. İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiye ettiği kürlerden biri olan bu kürü uygulamak ise oldukça pratiktir. Bir çay kaşığı siyah hardal tohumunun aç karnına biraz su ile yutun bu kürü 2 hafta uyguladıktan sonra haftada bir kereye düşürebilirsiniz.

Eğer vücudunuz gün içerisinde yeterli enerjiyi alamaz ise, yorgun düşer ve ağrılar ile sinyal verir. Yaşanılan bu durumu engellemek için sağlıklı beslenmeye ve ihtiyacınız olan besinleri tüketmeye oldukça önem vermelisiniz. Bilhassa kas ve kemik sağlığınızı koruyan yeşil bitkileri tüketmelisiniz. Antioksidan yönünden kuvvetli meyve sebzeleri tüketerek ağrıya yol açan zararlı maddeleri vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz.