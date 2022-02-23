banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Japonya’dan Rusya’ya yaptırım kararı
Biden:
Biden: "Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz"
İstanbul güne yağmurla uyandı
İstanbul güne yağmurla uyandı
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi
Uskumru yavrusu tezgahları şenlendirdi

Bacak ağrısı çekiyorsanız bu uyarılara mutlaka kulak verin!

Yetersiz beslenme, hareketsiz yaşam ve bunun gibi daha birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan bacak ağrıları, doğal yöntemlerle tedavi edilebiliyor. İşte bacak ağrılarınızı yok edecek birkaç öneri.

Sağlık 23.02.2022, 09:49
Bacak ağrısı çekiyorsanız bu uyarılara mutlaka kulak verin!

Çoğu kişinin muzdarip olduğu bir durum olan bacak ağrısı, bitkisel tedavi ile giderilebilir. İşte bacak ağrısını dindiren doğal çözümler… 

Bacak ağrısına iyi gelen doğal yöntemlerden biri soğuk press yöntemidir. Ağrılarınız ortaya çıkınca birkaç adet buz küpünü havluya sarın, ağrının olduğu yere 15 dakika uygulayın. Gün içerisinde 3 ya da 4 defa bu yöntemi uyguladığınızda ağrılarınız kaybolduğunu göreceksiniz. 

Doğal yağlar bacak ağrısını geçiren yöntemlerden biridir. Bacak ağrısını geçiren karışım için ilk olarak zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve hardal yağından bir karışım elde edip bu karışımı ağrılı bölgeye uygulayın ardından da 10 dakika kadara bacaklarınıza masaj yapın bu karışım bacaklarınız için doğal bir ilaç olacak. 

Zerdeçal ile hazırlayacağınız krem, bacak ağrılarınız için biçilmiş bir kaftan! İhtiyacınız olan şeyler ise, 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve susam yağı. İlk olarak zerdeçalı, krem kıvamına getirene kadar susam yağı ile karıştırın ardından da bu kremi ağrılı bölgeye sürün dairesel hareketlerle masaj yapıp 30 dakika kadar bekletin. Sonrasında ılık su ile bölgeyi temizleyin.  

AĞRILARI DİNDİREN DOĞAL YÖNTEM

Kandaki ve kemikteki iltihaplanmayı önleyen elma sirkesi, mevcut ağrıları da gidermektedir. Potasyum ve kalsiyum deposu elma sirkesi ağrılarınız için şifa kaynağıdır. 1 bardak ılık su ile 2 kaşık elma sirkesini karıştırarak gün içinde bir defa içmeniz, ağrının kesilmesi için yeterlidir. 

Ayak detoksunda kullanılan maddelerden biri de epsom tuzudur. Epsom tuzu ile hazırlanmış suyun içerisinde bacaklarınızı bekletin bu yöntem ile ağrılarınızı sonlandırabilirsiniz. 

Bacağınızdaki ağrının sebebi huzursuz bacak sendromuysa hardal tohumu bu ağrıyı ortadan kaldıracaktır. İbrahim Saraçoğlu’nun tavsiye ettiği kürlerden biri olan bu kürü uygulamak ise oldukça pratiktir. Bir çay kaşığı siyah hardal tohumunun aç karnına biraz su ile yutun bu kürü 2 hafta uyguladıktan sonra haftada bir kereye düşürebilirsiniz.

Eğer vücudunuz gün içerisinde yeterli enerjiyi alamaz ise, yorgun düşer ve ağrılar ile sinyal verir. Yaşanılan bu durumu engellemek için sağlıklı beslenmeye ve ihtiyacınız olan besinleri tüketmeye oldukça önem vermelisiniz.  Bilhassa kas ve kemik sağlığınızı koruyan yeşil bitkileri tüketmelisiniz. Antioksidan yönünden kuvvetli meyve sebzeleri tüketerek ağrıya yol açan zararlı maddeleri vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. 

#bacak #Ağrı #sağlık #zerdeçal #sirke #susam yağı #krem
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15