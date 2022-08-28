Babalarına hem can, hem gurur oldular

İzmir’de iki evlat, hepatit B’ye bağlı siroz gelişen babalarına karaciğer donörü oldu. Kent Hastanesi’nde gerçekleşen nakille oğlu Ümit’ten (32) hayat bulan Kenan Üstünel (57) ile kızı Nevin’in (26) can aşısı olduğu Köroğlu Çelik’in (60) yeni yaşam sevinçleri çocuklarına duydukları gururla taçlandı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde oturan, mermercilik yapan 2 kız babası Köroğlu Çelik’i karaciğer nakline götüren hepatit B virüsü (HBV) oldu. Burun kanamalarına, kaşıntıya anlam vermeyen, herhangi bir hastalık kuruntusu da yapmayan Çelik, karnı şişmeye başlayınca bir şeylerin ters gittiğini anladı. Geçtiğimiz şubatta karaciğerinin siroz nedeniyle iflas ettiği ortaya çıkıp, karnında asit birikmeye başlayan Çelik 40 kiloya kadar düştü. Acil karaciğer nakli kararı alınan Çelik Kent Hastanesi’ne başvurdu. Çelik’e güvenlik görevlisi olarak çalışan üniversite mezunu kızı Nevin gönüllü donör oldu. Geçen 10 Mayıs’ta İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla Nevin, babasına can aşısı oldu.

Karaciğer kanseri de gelişmişti

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 1 torun sahibi Kenan Üstünel ise yaklaşık 5 ay önce dizlerinde ortaya çıkan kırmızı lekeler yüzünden dermatoloji uzmanına başvurdu. Dermatoloğun iç hastalıkları uzmanına yönlendirdiği Üstünel bu öneriyi önemsemedi. Ancak lekeler artınca gittiği doktorda HBV’ye bağlı karaciğer sirozu ve bunun zemininde kanser geliştiğini öğrendi. Karaciğer nakli kararı alınması üzerine Kent Hastanesi’ne başvuran Üstünel’e çocukları gönüllü verici oldu. Nakil için uygun olan ortanca oğul Ümit, babası için geçtiğimiz 20 Mayıs’ta ameliyat masasına yattı. Nakil aynı ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Hepatit B virüsü temizlendi

Mayıs ayında 10 gün arayla evlatlarından hayat bulan iki babanın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, “İki hastamızda da HBV’ye bağlı karaciğer sirozu vardı. Çelik’in durumu oldukça kötüydü, acil nakil gerekiyordu, kızının uygun verici çıkması büyük şans oldu. Diğer hastamız Üstünel de ise sirozun yanı sıra kanser gelişmişti. Ona da oğlu verici oldu. İkisi hastamız da şu an sorunsuz ve HBV de temizlendi. Vericileri de çok iyi” diye konuştu.

Öte yandan hayatı boyunca hastaneye gitmediğini belirten Üstünel, “Hiç doktora, hastaneye gidecek bir sağlık sorunum olmamıştı. O yüzden de lekeleri önemsememiştim. Meğer hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş. Oğlum ve doktorlarım sayesinde yeniden sağlığıma kavuştu. Oğlum hiç tereddüt etmeden bana donör oldu, onunla gurur duyuyorum” dedi.

Ömrünün sonuna geldiğini düşünürken kızının karaciğeriyle yeni bir hayata başladığını belirten Köroğlu Çelik de “Kızım benim için koşa koşa ameliyata gitti, bir an düşünmedi. Bu çok güzel bir şey, onunla gurur duyuyorum. Kızıma doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

26 yaşındaki Nevin Çelik de evlatlık görevini yaptığını belirterek, “Ben iğneden korkarım. Ama babamın yaşaması için nakil gerektiği söylenince oynaya oynaya gittim ameliyata. Söz konusu aileyse korkuyu düşünmüyorsun. Nakil olayı çok harika bir olay. Ben organımı veriyorum, yaşıyorum. Babama benim organım takılıyor, o da yaşıyor. Bu müthiş bir şey.”