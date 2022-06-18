Babalara hasta yatağında sürpriz

Babalar Günü’nü kimi vatandaşlar evinde kimileri farklı noktalarda kutlarken çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören babalar da unutulmadı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve hastane yönetimi oda oda gezerek tedavi gören babalara çeşitli hediyeler takdim etti, günlerini kutladı.

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü’nü kimi vatandaşlar evinde kimileri ise farklı noktalarda birçok etkinlikle kutluyor. Ancak sağlık sorunu bulunan birçok kişi hastanelerdeki tedavileri nedeniyle bu günü ailelerinden uzakta karşılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi de hastanede tedavileri süren babaları unutmadı. Aralarında kanser hastaları gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan kişilerin yattığı servislere giden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve hastane yönetimi Babalar Günü’nü hasta yataklarında karşılayan babaları ziyaret etti. Hastaların Babalar Günü kutlanırken, günün anısına çeşitli hediyeler verilerek hastalarla sohbet edildi. Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Yiyit, tüm babaların Babalar Günü’nü kutladığını ifade ederken, hastalara sağlıkla nice günleri aileleriyle birlikte karşılamaları temennisinde bulundu.