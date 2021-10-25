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Baba ve oğlunun ardından anne de Korona’ya yenik düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Korona virüs tedavisi gören baba ve oğlunun 4 gün arayla vefatının ardından 82 yaşındaki Mülhan Yumurtaş’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık 25.10.2021, 13:39
Baba ve oğlunun ardından anne de Korona’ya yenik düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Korona virüs tedavisi gören baba ve oğlunun 4 gün arayla vefatının ardından 82 yaşındaki Mülhan Yumurtaş’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesinin 4 ferdi Korona virüse yakalandı. Korona virüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş vefat etti. Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş’ta hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş’ın annesi, Afşin Yumurtaş’ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş’ta tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde hayata tutunamadı. Merhume Yumurtaş için düzenlenen cenaze törenine Korona virüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katıldı. Annen Yumurtaş Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Yumurtaş ailesinden bir kişinin daha hastanede Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

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